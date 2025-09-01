Ценности
Кейт Бланшетт в платье из перьев на Венецианском фестивале разочаровала пользователей сети

Екатерина Ештокина

Фото: Yara Nardi / Reuters

Австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила Венецианский фестиваль в необычном наряде и разочаровала пользователей сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость предстала перед публикой в темном длинном платье, низ которого был полностью расшит перьями. Помимо этого, звезда надела черные сапоги на высокой прозрачной платформе. Образ звезды завершили крупные серьги, макияж в нейтральных оттенках и собранная укладка.

Фото: Yara Nardi / Reuters

Поклонники оценили внешний вид Бланшетт в комментариях под постом. «Шоу плохой моды и фейслифтинга», «Ужасно», «Это платье выглядит так, будто оно воняет, а перья собраны на пляже, пострадавшем от разлива нефти! Я понимаю идею, но конечный результат выглядит более готически...», «Неряшливо выглядит», «Обожаю Кейт, но это платье ужасное», — высказались они.

Ранее в августе Кейт Бланшетт вышла в свет в платье с декольте до пупка. 55-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в черном платье Armani Prive.

