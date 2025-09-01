Экономика
18:44, 1 сентября 2025

Курс доллара к рублю вырос

Банк России повысил официальный курс доллара до 80,43, евро — до 94,38
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Банк России поднял официальные курсы американской и европейской валют к российской, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Доллар стал дороже на 9 копеек, достигнув 80,43 рубля, евро укрепился на 34 копейки, подорожав до 94,38.

«Рублю удалось удержаться от ослабления, которое обычно происходит после завершения налогового периода экспортеров», — констатировал аналитик «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, предположивший, что российской валюте в том числе оказали поддержку позитивные ожидания, связанные с начавшимся саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, где планируется подписание ряда документов, что «способно в среднесрочной перспективе увеличить приток инвалюты от экспорта».

В то же время, как пишет Reuters, сезонный рост активности российских импортеров осенью может привести к ослаблению отечественной валюты, которая на торгах в понедельник обновила месячные минимумы, устремляясь в сторону 81 рубля за доллар.

