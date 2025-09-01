Экономика
09:08, 1 сентября 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Синоптик Леус: 1 сентября в столице воздух прогреется до плюс 24 градусов
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве в понедельник, 1 сентября, в дневное время воздух прогреется до плюс 24 градусов Цельсия. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По сравнению с воскресеньем, 31 августа, в столице похолодает, отметил синоптик. Погоду определит холодный атмосферный фронт, который постепенно закроет небо облаками и станет причиной дождей — они пройдут местами, преимущественно за западе и севере столичного региона. Несмотря на то, что температурный фон заметно понизится, на понедельник показания термометров останутся на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Температура воздуха днем в Москве поднимется до плюс 22-24 градусов, по области ожидается плюс 20-25 градусов, на юге воздух прогреется до плюс 29 градусов. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, 2 сентября, температура продолжит понижаться: ночью ожидается плюс 13-15 градусов, днем плюс 17-19 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в первую неделю сентября в Москве температура в дневное время будет держаться на отметке около плюс 20 градусов Цельсия, что выше нормы.

