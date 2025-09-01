Путешествия
Мужчина расправился с туристкой в Индонезии и спрятал ее тело в отеле

Cronica Balear: Сотрудник отеля расправился с туристкой из Испании в Индонезии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Отдыхавшая в Индонезии туристка стала жертвой сотрудника отеля. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

Инцидент произошел в начале июля, однако подробности происшествия появились 1 сентября. 70-летняя путешественница из Испании Матильда Муньос отправилась на отдых на остров Ломбок и остановилась в отеле Bumi Aditya.

По данным индонезийской полиции, мужчина, работавший в отеле, и его бывший коллега сговорились и расправились над туристкой в ее номере. Они ограбили женщину на 155 евро (14,6 тысячи рублей), забрали у нее паспорт и телефон. Затем злоумышленники спрятали тело испанки в складском помещении гостиницы, оно оставалось там в течение четырех дней. После этого останки доставили на пляж, где их и обнаружили.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о признании одного из мужчин в совершении преступления. Именно он работал в Bumi Aditya, когда туристка исчезла 1 июля. При этом сотрудники гостиницы заявили, что видели путешественницу последний раз второго числа. «В деле замешаны не только они двое, в нем участвовали и другие люди, мы абсолютно уверены в этом», — добавил племянник Муньос, Игнасио Вилариньо.

Следствие продолжается. На данный момент офицеры допрашивают сотрудников отеля.

Ранее сообщалось, что Индонезия изменила правила въезда для туристов. С 1 сентября россиянам понадобится заполнить электронную декларацию.

