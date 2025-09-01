Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:34, 1 сентября 2025Забота о себе

Названы правила защиты от смертельно опасной мышиной лихорадки

Минздрав: Для защиты от мышиной лихорадки нужно хранить продукты в закрытой таре
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Мышиная лихорадка (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, ГЛПС) смертельно опасна для человека, предупредили врачи Минздрава Башкирии. Правила защиты от болезни они назвали в беседе с Ufatime.ru.

В Минздраве отметили, что чаще всего люди заражаются ГЛПС воздушно-капельным путем, к примеру, при уборке помещений, где находятся экскременты грызунов, на природе, при употреблении пищи, загрязненной выделениями больных мышей.

Врачи объяснили, что для профилактики заболевания нужно мыть руки с мылом после прогулок и работы на улице. При работе с пылью необходимо надевать рукавицы и респиратор, добавили специалисты. Важно также регулярно проводить влажную уборку помещений и хранить продукты в закрытой таре и в местах, недоступных для грызунов.

Материалы по теме:
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью» Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
17 июня 2020
Корону долой Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Корону долойКак надежно защитить свой дом от коронавируса
13 февраля 2020

Симптомами болезни медики назвали высокую температуру, озноб, головную боль, слабость, тошноту, рвоту, боли в пояснице, отечность лица и тела, высыпания и носовые кровотечения. В ведомстве также подчеркнули, что самолечение в этом случае недопустимо.

Ранее россиянам перечислили пять способов разнообразить здоровый образ жизни. В частности, им посоветовали добавлять новые продукты в рацион — например, морские водоросли, киноа, амарант, чиа, а также разные орехи и семена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В СССР за такое расстреляли бы». В России предложили ужесточить отбор контрактников на СВО. Причиной назвали мошенничество

    Глава «Зенита» прокомментировал смену Сантосом гражданства с российского на бразильское

    Курс доллара к рублю вырос

    Лавров рассказал о шантаже со стороны Запада

    Российская медсестра обманула пациентов на миллионы рублей обещаниями помочь

    Оценено влияние новых правил на российских дачников

    Названы правила защиты от смертельно опасной мышиной лихорадки

    Подростки массово разрезали рты ради улыбки Джокера

    В России спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки

    Военную операцию США замаскировали поиском «Титаника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости