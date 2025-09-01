Силуанов рассмеялся после вопроса о налогах

Глава Минфина РФ Силуанов заявил об отсутствии необходимости платить за что-то

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что у него нет необходимости платить за что-то. Таким образом он на ходу ответил на вопрос корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева по поводу способов оплаты в Китае.

«Я вообще не плачу ни за что», — объяснил чиновник. После уточняющего вопроса журналиста, платят ли за него россияне через свои налоги, министр рассмеялся и ничего не сказал.

Свой вопрос корреспондент объяснил тем, что не может расплатиться в Китае российскими банковскими карточками, из-за чего испытывает определенный дискомфорт. Ответ Силуанова он назвал неожиданным.

Глава Минфина присутствует в Китае в качестве члена российской делегации на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Возглавил ее президент страны Владимир Путин.

Ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов рассказал, что по итогам первых пяти месяцев 2025 года сборы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 52 процента.