Наука и техника
11:41, 1 сентября 2025Наука и техника

Определена неожиданная польза зеленого чая для мозга

GeroScience: Компонент зеленого чая избавляет мозг от белковых накоплений
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые обнаружили, что компонент зеленого чая — эпигаллокатехин галлат (EGCG) — способен восстанавливать энергетический баланс нейронов и помогать мозгу избавляться от токсичных белковых накоплений. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале GeroScience.

С возрастом и при болезни Альцгеймера в нервных клетках снижается уровень молекулы ГТФ — источника энергии, необходимого для процессов «клеточной уборки» вроде аутофагии и эндоцитоза. В результате в нейронах накапливаются белковые агрегаты, в том числе бета-амилоид, что приводит к повреждению и гибели клеток.

Эксперименты показали, что совместное применение EGCG и никотинамида всего за сутки восстанавливало уровень ГТФ у стареющих нейронов. Это запускало механизмы самоочистки, повышало выживаемость клеток и снижало окислительный стресс.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о лабораторных исследованиях, однако результаты открывают перспективы для разработки новых средств профилактики возрастных когнитивных нарушений и терапии болезни Альцгеймера.

В августе ученые представили добавки на основе зеленого чая, которые помогали бороться с лишним весом. Специалисты создали микрогранулы из полифенолов зеленого чая, витамина Е и морских водорослей, которые блокировали всасывание жиров в кишечнике и способствовали естественному их выведению.

