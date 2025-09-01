Россия
12:29, 1 сентября 2025

Опубликовано видеопоздравление бойцов СВО российским школьникам

Бойцы СВО поздравили школьников с Днем знаний и попали на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Батальоны Татарстана: АЛГА, ТИМЕР, БАТЫР»

Бойцы СВО поздравили школьников с Днем знаний. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Батальоны Татарстана: АЛГА, ТИМЕР, БАТЫР».

Запись представляет собой текст, наложенный на изображения военнослужащих. Видеоряд сопровождает рок-кавер на песню из мультфильма «Бременские музыканты».

«Дорогие наши, самые любимые и родные детишки. Батальон "Алга" от всей души поздравляет вас с Днем знаний», — говорится в поздравлении военнослужащих.

1 сентября в одной из школ Краснодарского края произошла давка перед линейкой на 1 сентября. К стенам учебного учреждения пришли 1700 человек – дети и их родители. Проход на территорию школу был организован всего через одну калитку.

