21:01, 1 сентября 2025Забота о себе

Ослепшей женщине пересадили часть зуба в глаз и вернули зрение

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Ослепшая жительница Великобритании Гейл Лейн вновь обрела зрение благодаря сложной операции, во время которой ей пересадили искусственную роговицу и часть ее собственного зуба. Об этом необычном медицинском случае сообщило издание Daily Mirror.

75-летняя Лейн потеряла зрение десять лет назад в результате аутоиммунного заболевания, которое повредило хрусталик глаза. Чтобы вернуть зрение, врачи предложили ей провести остеоодонтокератопротезирование (OOKP). Это сложная операция, которая проходит в два этапа.

Женщина рассказала, что сначала ей удалили зуб и изготовили из него штифт, на который прикрепили искусственную роговицу. Затем, по ее словам, полученное оптическое устройство имплантировали в щеку, где оно находилось три месяца. Как объяснили Лейн врачи, за это время в новой роговице формировались соединительные ткани и сосуды.

На втором этапе операции искусственную роговицу извлекли из щеки и пересадили в глаз пациентки. Лейн утверждает, что через несколько недель после процедуры к ней стало возвращаться зрение. Сначала она увидела свет, затем стала улавливать движения и очертания предметов. «Теперь я начинаю различать черты лица и других людей, что довольно волнительно», — рассказала она.

Проводивший операцию хирург Грег Молони добавил, что такую операцию проводят в случаях, когда нет других вариантов. По его словам, использование зуба объясняется тем, что он достаточно крепкий, чтобы удерживать искусственную роговицу и при этом организм его не отторгает.

Ранее врачи в Красноярске спасли 29-летнюю жительницу Братска, которая из-за тяжелой формы эпилепсии 28 лет жила с постоянными судорогами и часто теряла сознание. Девушке провели операцию и удалили часть мозга, вызывающую эпилепсию.

