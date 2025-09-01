Падение россиянки из движущегося по дороге автобуса попало на видео

В Екатеринбурге женщина на ходу выпала из автобуса. Момент падения из движущегося по дороге транспортного средства попал на видео, ролик публикует E1.RU в своем Telegram-канале.

Как рассказала очевидица произошедшего, водитель не закрыл дверь и начал движение, а одна из пассажирок выпала из отъезжавшего от остановки автобуса.

На опубликованных кадрах видно, что россиянка осталась лежать на земле, а водитель, не заметив случившегося, уехал дальше.

«К счастью, пострадавшая была в сознании. Сказала, что ей проехали по руке. Скорее всего, был разрыв связок и сухожилий: рука опухла и посинела. До скорой она дошла сама», — вспомнила очевидица происшествия.

Ранее в Ростове-на-Дону автобус переехал ногу пассажирке, которая выпала из салона. Пострадавшую госпитализировали.