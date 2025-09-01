Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 1 сентября 2025Россия

Падение россиянки из движущегося по дороге автобуса попало на видео

В Екатеринбурге женщина на ходу выпала из автобуса
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге женщина на ходу выпала из автобуса. Момент падения из движущегося по дороге транспортного средства попал на видео, ролик публикует E1.RU в своем Telegram-канале.

Как рассказала очевидица произошедшего, водитель не закрыл дверь и начал движение, а одна из пассажирок выпала из отъезжавшего от остановки автобуса.

На опубликованных кадрах видно, что россиянка осталась лежать на земле, а водитель, не заметив случившегося, уехал дальше.

«К счастью, пострадавшая была в сознании. Сказала, что ей проехали по руке. Скорее всего, был разрыв связок и сухожилий: рука опухла и посинела. До скорой она дошла сама», — вспомнила очевидица происшествия.

Ранее в Ростове-на-Дону автобус переехал ногу пассажирке, которая выпала из салона. Пострадавшую госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В СССР за такое расстреляли бы». В России предложили ужесточить отбор контрактников на СВО. Причиной назвали мошенничество

    Названы правила защиты от смертельно опасной мышиной лихорадки

    Подростки массово разрезали рты ради улыбки Джокера

    В России спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки

    Военную операцию США замаскировали поиском «Титаника»

    Малышева призвала перенять опыт наказания безответственных россиян

    В священника выстрелили во время установки креста в российском регионе

    Дмитриев объяснил негативные публикации о саммите ШОС

    Покупатели жилья в Москве бросились скупать один вид квартир

    В России анонсировали рост дефицита федерального бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости