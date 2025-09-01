Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:55, 1 сентября 2025Наука и техника

Палитру цветов российского «Оберега-СН» расширили

«Ростех»: Палитра цветов российского бронежилета «Оберег-СН» расширена
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

Палитра цветов российского скрытого бронежилета «Оберег-СН» расширена. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

По данным компании, теперь амуниция выпускается в черном, синем и бежевом вариантах, что повысит незаметность ношения защитной экипировки в зависимости от предпочитаемой одежды, а для работающих в горячих точках журналистов разработана версия костюма, надеваемая поверх легкой одежды.

«Важно, что амуниция легко скрывается под одеждой и не привлекает внимания. Возможность выбрать цвет бронежилета помогает повысить его незаметность», — сказал гендиректор предприятия «Октава» Павел Павленко.

Материалы по теме:
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

По его словам, при массе 1,7 килограмма изделие обладает площадью защиты 32,7 квадратных дециметра.

В июле Telegram-канал «Ростеха» сообщил, что бронежилет «Оберег.Про» спас военнослужащего Вооруженных сил России от одновременной атаки двух дронов-камикадзе, запущенных украинской стороной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    Россиянину изуродовали лицо и проломили череп

    Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией

    Носить мусульманские головные уборы запретили в школах еще одного российского города

    Тина Канделаки вышла в свет с часами за миллионы рублей

    Продажи смартфонов в России неожиданно упали

    Палитру цветов российского «Оберега-СН» расширили

    Российский ветеран СВО пришел в банк и узнал о своей смерти

    «Байер» уволил главного тренера спустя три матча после назначения

    Путин рассказал об обгоняющих среднемировые темпах роста экономики стран ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости