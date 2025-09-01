Польский миллионер обидел ребенка после матча с российским теннисистом

На US Open миллионер из Польши отобрал у ребенка кепку, подписанную теннисистом

В Нью-Йорке на чемпионате по большому теннису US Open миллионер из Польши Петр Щерек отобрал у ребенка кепку, подписанную теннисистом. Об этом сообщает ABC 7.

Польский теннисист Камиль Майхшак раздавал фанатам автографы после матча с россиянином Кареном Хачановым. В какой-то момент он снял бейсболку и протянул ее зрителю на трибуне — мальчику Броку. Однако стоявший рядом с ребенком мужчина выхватил кепку из рук Майхшака и сунул его в сумку своей спутницы. Возмущенный мальчик спросил незнакомца, что он делает, но тот не обратил на него внимания. Майхшак, отвлеченный другими поклонниками, не заметил произошедшего.

Случай попал на видео, ролик быстро стал вирусным. Мужчину, обидевшего ребенка, вскоре смогли идентифицировать — им оказался польский миллионер Петр Щерек. После волны критики в сети он прокомментировал свой поступок, пригрозив судебными исками тем, кто негативно высказывался в его адрес. «Если бы ты был быстрее, она была бы твоей», — написал он. При этом мужчина не извинился за свое поведение.

Майхшак увидел ролик, с помощью соцсетей нашел мальчика, устроил ему личную встречу и вручил брендированные подарки со своим автографом. «Привет, мир. Вместе с Броком мы желаем вам прекрасного дня!» — написал теннисист под их совместным фото, которое опубликовал в соцсетях. Спортсмен, чье выступление на US Open прервалось из-за травмы в третьем раунде, получил широкую поддержку за свой поступок.

