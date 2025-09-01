Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:46, 1 сентября 2025Путешествия

Последствия столкновения двух самолетов в аэропорту США попали на видео

DM: Сгоревшие в аэропорту США самолеты попали на видео после столкновения
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

В аэропорту США на видео попали последствия столкновения двух самолетов, в результате которого не выжил один человек. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Когда самолет Cessna 172 совершал посадку 31 августа в 10:40, в воздухе в него врезался борт Extra Flugzeugbau EA-300. Произошло возгорание. На опубликованных кадрах обломки сгоревшего самолета лежат на поле рядом с аэропортом Форт-Морган.

Ранее сообщалось, что на борту каждого судна находилось по два человека. В результате происшествия один пассажир Extra EA-300 не выжил, второй пострадал и был доставлен в ближайшую больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    Звезда «Служебного романа» рассказала о самочувствии после операции

    В ЦУМе начали продавать школьные рюкзаки за 153 тысячи рублей

    Жалобы на передачу аэропорта «Домодедово» в госсобственность отклонили

    Торговый советник Трампа назвал условие краха США

    Грета Тунберг снова не добралась до Газы

    В России прокомментировали кадры с картой Украины без выхода к морю на брифинге Герасимова

    Российский полковник бронетанковых войск получил многомиллионную взятку по гособоронзаказу

    Конфликт на Украине, глобальное управление и «Калинка-малинка». О чем говорил и что делал Путин на саммите ШОС в Китае

    Россиян предупредили об опасности энергетиков в сочетании с некоторыми продуктами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости