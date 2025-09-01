Последствия столкновения двух самолетов в аэропорту США попали на видео

DM: Сгоревшие в аэропорту США самолеты попали на видео после столкновения

В аэропорту США на видео попали последствия столкновения двух самолетов, в результате которого не выжил один человек. Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Когда самолет Cessna 172 совершал посадку 31 августа в 10:40, в воздухе в него врезался борт Extra Flugzeugbau EA-300. Произошло возгорание. На опубликованных кадрах обломки сгоревшего самолета лежат на поле рядом с аэропортом Форт-Морган.

Ранее сообщалось, что на борту каждого судна находилось по два человека. В результате происшествия один пассажир Extra EA-300 не выжил, второй пострадал и был доставлен в ближайшую больницу.