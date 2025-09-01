Представитель криминальной среды российского региона попался в другой стране

В Бурятии пройдет суд над экстрадированным за вымогательства мужчиной

В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который является представителем криминальной среды и был экстрадирован из другой страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый и пятеро его приятелей избили местного жителя и потребовали у него передать в их собственность здание станции технического обслуживания стоимостью два миллиона рублей. Потерпевший согласился выполнить требования злоумышленников, однако позднее при встрече открыл по ним огонь из оружия и смертельно ранил постороннего человека.

В результате стрелка осудили. Пять вымогателей также были привлечены к уголовной ответственности. Обвиняемому же удалось скрыться. Он несколько лет скрывался и был задержан в Белоруссии в аэропорту при попытке вылететь в другое иностранное государство. В июле 2025 года он был экстрадирован в Россию и по прибытии в Бурятию заключен под стражу.

