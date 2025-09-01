Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:51, 1 сентября 2025Силовые структуры

Представитель криминальной среды российского региона попался в другой стране

В Бурятии пройдет суд над экстрадированным за вымогательства мужчиной
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который является представителем криминальной среды и был экстрадирован из другой страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый и пятеро его приятелей избили местного жителя и потребовали у него передать в их собственность здание станции технического обслуживания стоимостью два миллиона рублей. Потерпевший согласился выполнить требования злоумышленников, однако позднее при встрече открыл по ним огонь из оружия и смертельно ранил постороннего человека.

В результате стрелка осудили. Пять вымогателей также были привлечены к уголовной ответственности. Обвиняемому же удалось скрыться. Он несколько лет скрывался и был задержан в Белоруссии в аэропорту при попытке вылететь в другое иностранное государство. В июле 2025 года он был экстрадирован в Россию и по прибытии в Бурятию заключен под стражу.

Ранее Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 15-летнему и 17-летнему подросткам, избившим младшеклассника ради денег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    Представитель криминальной среды российского региона попался в другой стране

    В Ереване раскрыли договоренности Пашиняна и Эрдогана на саммите ШОС

    Премьер Индии укрепил связи с Россией и Китаем наперекор Трампу

    Москвичам дали прогноз погоды на первую неделю сентября

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Состояние богатейших россиян резко выросло

    Подскочила цена одного актива-убежища

    В Варшаве призвали Германию выплатить Польше репарации

    Экс-премьер России оценил возможность участия Зеленского в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости