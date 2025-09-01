Путин рассказал об обгоняющих среднемировые темпах роста экономики стран ШОС

Путин: Рост экономики стран ШОС обгоняет среднемировые темпы

Экономика стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вопреки глобальным трудностям растет с превышением среднемировых темпов, рассказал президент РФ Владимир Путин. Главу государства цитирует ТАСС.

По словам Путина, совокупный ВВП стран ШОС вырос в прошлом году на пять процентов, а промышленное производство десяти участников объединения, в число которых, помимо России и Китая, входят несколько постсоветских государств, а также Индия, Иран и Пакистан, увеличилось в 2024 году на 4,6 процента.

Также российский президент заявил, что «именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в формировании в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, основу которой составляло бы международное право и ключевые положения Устава ООН». Он отметил, что РФ поддерживает инициативу по созданию новой и более эффективной системы глобального управления, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин сообщил, что в рамках саммита ШОС, проходящего в Китае, будет принята стратегия развития организации до 2035 года.