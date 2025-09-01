Ценности
17:48, 1 сентября 2025

Раскрыта стоимость роскошного наряда Филиппа Киркорова

Стоимость наряда певца Филиппа Киркорова составила 206 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @fkirkorov

Стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) раскрыли стоимость роскошного наряда российского певца Филиппа Киркорова. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале издания.

Специалисты обратили внимание на снимки исполнителя, на которых он предстал в шелковом костюме Balmain в синих оттенках. Данный комплект состоял из рубашки с короткими рукавами и свободных штанов.

Фото: @fkirkorov

По данным модных экспертов, стоимость верхней части костюма составила 80 тысяч рублей, а нижней — 126 тысяч рублей. Общая цена данного наряда достигла 206 тысяч рублей.

В июле Киркоров похвастался огромной матрешкой за 385 тысяч рублей. 58-летний артист продемонстрировал интерьерную игрушку черного цвета и внушительного размера с золотой короной и нарисованным в современном стиле лицом.

