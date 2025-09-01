Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 1 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о помогавшем устроить диверсию на родине россиянине

ФСБ: Задержанный житель Тамбовской области состоял в оппозиционных чатах
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Житель Тамбовской области, которого ранее задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины, состоял в оппозиционных и проукраинских чатах. Такие подробности раскрывает ТАСС со ссылкой на видео допроса, опубликованное ФСБ России.

Как сообщил 38-летний задержанный, чаще всего эти чаты создавались в мессенджере Telegram. Именно там в октябре 2024 года его завербовали агенты Киева.

В частности, мужчине предложили платить деньги за выполненные задания. Во время одной из таких задач нужно было забрать некоторые вещи из тайника — по словам собеседника, внутри находились техника и электроника. На деле же там оказалось оборудование для дистанционного управления диверсиями.

О задержании жителя Тамбовской области, помогавшего Украине устроить диверсию на родине, стало известно в понедельник, 1 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ввели новые ограничения для дачников. Какие действия теперь запрещено проводить с недвижимостью?

    В России рассказали о цели переговоров Путина с мировыми лидерами в Китае

    На Западе раскрыли смысл фотографии Путина с Моди и Си Цзиньпином

    Раскрыта помогающая на всех первых свиданиях формула разговора

    Опубликовано видеопоздравление бойцов СВО российским школьникам

    Полуобнаженный Никита Ефремов прошелся перед камерой

    В России рассказали о влиянии санкций против Индии на мировые цены

    «Калашников» произвел первую партию АМ-17

    Российские военные уничтожили ракетные комплексы HIMARS и Patriot ВСУ

    Путин назвал желаемую роль ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости