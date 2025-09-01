Раскрыты подробности о помогавшем устроить диверсию на родине россиянине

ФСБ: Задержанный житель Тамбовской области состоял в оппозиционных чатах

Житель Тамбовской области, которого ранее задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины, состоял в оппозиционных и проукраинских чатах. Такие подробности раскрывает ТАСС со ссылкой на видео допроса, опубликованное ФСБ России.

Как сообщил 38-летний задержанный, чаще всего эти чаты создавались в мессенджере Telegram. Именно там в октябре 2024 года его завербовали агенты Киева.

В частности, мужчине предложили платить деньги за выполненные задания. Во время одной из таких задач нужно было забрать некоторые вещи из тайника — по словам собеседника, внутри находились техника и электроника. На деле же там оказалось оборудование для дистанционного управления диверсиями.

О задержании жителя Тамбовской области, помогавшего Украине устроить диверсию на родине, стало известно в понедельник, 1 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

