Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:12, 1 сентября 2025Экономика

Россиянам назвали самый выгодный месяц для ухода в отпуск до конца 2025 года

Юрист Южалин: Октябрь будет выгодным месяцем для отпуска до конца 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Самым выгодным месяцем для ухода в отпуск из оставшихся в 2025 году является октябрь. Дело в том, что в нем больше рабочих дней, чем во всех остальных, рассказал юрист Александр Южалин, пишет РИА Новости.

«Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет октябрь (23 рабочих дня). Немного хуже будет сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Самым невыгодным месяцем будет ноябрь (19 рабочих дней)», — объяснил эксперт.

По его словам, чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск. Это связано с тем, что по закону количество рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер оклада. А отпуск всегда оплачивается, исходя из средней заработной платы работника.

Как уточнил Южалин, для определения «выгодности» использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. Там, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы, выгодно использовать.

Ранее стало известно, что средняя стоимость проживания при путешествии с питомцами составила 4,5 тысячи рублей за ночь. Как выяснилось, появляется все больше отелей и ресторанов, которые позиционируют себя как pet-friendly.

До этого было названо число помогающих родителям с отпуском россиян. Опрос показал, что каждый двадцатый полностью оплачивает поездки близким.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия. Что известно на данный момент?

    Лукашенко выступил за расширение ШОС

    Си Цзиньпин призвал продвигать достоверное представление о Второй мировой войне

    Россиянам назвали самый выгодный месяц для ухода в отпуск до конца 2025 года

    Си Цзиньпин призвал создать Банк развития ШОС

    Порномодель ответила родителям на жалобы о сексе с тысячами мужчин

    Психолог рассказала о подготовке ребенка к 1 сентября

    Девушка сходила в туалет на работе и спровоцировала вызов сантехника

    Экс-спецпрокурор Мюллер не даст показания по делу Эпштейна

    Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости