Россияне с детьми массово устремились в один город в сентябре

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха с детьми в сентябре 2025 года
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Россияне массово устремились на один курорт Краснодарского края для семейного отдыха. Об этом эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» сообщили «Ленте.ру».

Город Сочи стал самым популярным направлением для отдыха с детьми в сентябре 2025 года ― на него приходится 21 процент всех бронирований отелей. На втором месте оказались Ялта и Санкт-Петербург, которые собрали по пять процентов. Третье место заняла Феодосия.

В список также попали Геленджик, Алушта, Анапа, Евпатория и Ейск. Минимальная стоимость проживания оказалась на крымском курорте Феодосии ― отдых здесь обойдется от 3,8 тысячи рублей за ночь. Самая высокая цена в Ялте ― от 6,8 тысячи рублей.

Ранее эксперты рассказали, какие десять российских курортов подорожают во время бархатного сезона в России. Самым дорогим местом для отдыха оказалось село Абрау-Дюрсо.

