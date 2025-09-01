Силовые структуры
18:42, 1 сентября 2025Силовые структуры

Российская медсестра обманула пациентов на миллионы рублей обещаниями помочь

Медсестра из Карачаево-Черкесии обманула десятки пациентов на 10 млн рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Карачаево-Черкесии заподозренную в многомиллионном мошенничестве российскую медсестру привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, 37-летняя мошенница обманула 29 человек, обещая им помочь получить группу инвалидности. Для этого она намеревалась использовать свои связи.

Аферистка собирала с пациентов порядка 150-680 тысяч рублей и тратила эти средства на себя. Ущерб превысил десять миллионов рублей.

