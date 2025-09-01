СБУ заочно обвинила главу Чечни Кадырова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову. Ему инкриминируется 438 статья украинского Уголовного кодекса (УК).

По информации ведомства, заявления Кадырова якобы являются нарушением законов и обычаев ведения боевых действий в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда (МУС). В связи с этим ему заочно предъявили обвинения по статье о военных преступлениях.

Штаб-квартира СБУ в Киеве Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom

Украина также предъявляла обвинения Кадырову в 2022 году

В ноябре 2022 года СБУ объявила Кадырова в розыск. Его обвиняли по двум статьям УК Украины, среди которых «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В ответ глава Чечни заявил: «Господа СБУшники, назначьте точку, я сам приеду. Приду за вами и накажу вас за все ваши преступления». Он также добавил, что весь мир знает, где он находится, поэтому нет необходимости его искать. Кадыров отмечал, что его можно найти в самом центре Грозного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Ранее Кадыров высмеял СБУ из-за обвинений в адрес главы университета спецназа Вайханова

В ноябре 2024 года на Украине предъявили подозрение главе Российского университета спецназа Байбетору Вайханову. По данным СБУ, руководитель университета «входит в ближайшее окружение» Кадырова и по его указанию занимается организацией подготовки тысяч военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Вайханову было объявлено подозрение в соответствии с частью 5 статьи 27 («Пособник в совершении преступления») и частью 2 статьи 437 («Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий») украинского УК.

Тогда глава Чечни заявил, что задержал Вайханова, и призвал сотрудников СБУ приехать в республику. «СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — написал политик.