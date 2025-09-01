Следствие возбудило уголовное дело после отравления детей хлором на российском курорте

Следствие возбудило дело из-за отравления шести детей в Анапе

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после отравления детей парами хлора. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело из-за ЧП в Анапе возбуждено по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, шесть детей были госпитализированы из гостиницы российского курорта, где отравились парами хлора.

Изначально сообщалось об отравлении семи детей. Семья из Краснодара рассказала, что приехала на отдых в Анапу и остановилась в отеле Morea Family Resort&Spa. Во время купания в бассейне россиянка София и ее дочь почувствовали запах аммиака и покинули плавательный комплекс. Вскоре все, кто находился в воде, пожаловались на слабость, рвоту и кашель.