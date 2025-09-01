Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:42, 1 сентября 2025Силовые структуры

Следствие возбудило уголовное дело после отравления детей хлором на российском курорте

Следствие возбудило дело из-за отравления шести детей в Анапе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после отравления детей парами хлора. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело из-за ЧП в Анапе возбуждено по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, шесть детей были госпитализированы из гостиницы российского курорта, где отравились парами хлора.

Изначально сообщалось об отравлении семи детей. Семья из Краснодара рассказала, что приехала на отдых в Анапу и остановилась в отеле Morea Family Resort&Spa. Во время купания в бассейне россиянка София и ее дочь почувствовали запах аммиака и покинули плавательный комплекс. Вскоре все, кто находился в воде, пожаловались на слабость, рвоту и кашель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    Россиянину изуродовали лицо и проломили череп

    Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией

    Носить мусульманские головные уборы запретили в школах еще одного российского города

    Тина Канделаки вышла в свет с часами за миллионы рублей

    Продажи смартфонов в России неожиданно упали

    Палитру цветов российского «Оберега-СН» расширили

    Российский ветеран СВО пришел в банк и узнал о своей смерти

    «Байер» уволил главного тренера спустя три матча после назначения

    Путин рассказал об обгоняющих среднемировые темпах роста экономики стран ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости