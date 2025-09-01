Тина Канделаки вышла в свет с часами за миллионы рублей

Ведущая Тина Канделаки вышла в свет с часами Cartier за 4,7 миллиона рублей

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки в роскошном украшении вышла в свет. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.

49-летняя знаменитость предстала перед камерой в полный рост. Она позировала в атласном макси-платье кремового оттенка, которое обнажало плечи. Также ведущая надела лодочки в тон, взяла с собой клатч и нанесла на губы красную помаду.

Кроме того, Канделаки дополнила образ серьгами, колье и часами Baignoire из белого золота с бриллиантами бренда Cartier. Стоимость подобного изделия на официальном сайте составляет 58 тысяч долларов (примерно 4,7 миллиона рублей).

В августе Тина Канделаки в колье Cartier за миллион рублей поплавала на лодке.