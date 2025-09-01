Экономика
Токаев рассказал о катастрофе

Президент Казахстана Токаев: Ситуация с Каспийским морем близка к катастрофе
Мария Черкасова

Фото: ekipaj / Shutterstock / Fotodom

Ситуация вокруг Каспийского моря близка к экологической катастрофе. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба президента республики в Telegram-канале.

Президент республики высказал предложение о создании Центра анализа водных проблем в Астане под эгидой ШОС, отметив, что проблема Каспийского моря могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках организации.

Он напомнил, что недавно в Алматы с участием Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) был открыт Центр ООН по устойчивому развитию стран Центральной Азии и Афганистана и проинформировал партнеров о решении провести Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН.

Менее чем за 20 лет площадь поверхности Каспийского моря сократилось более чем на 34 тысячи квадратных километров, что превышает площадь Бельгии. Такие данные следуют из доклада Центра поддержки общественных и гражданских инициатив (ЦПОГИ). Снижение уровня Каспийского моря стало причиной существенного изменения очертания береговой линии сразу в трех регионах России — Астраханской области, Калмыкии и Дагестане.

Обмеление Каспия происходит на фоне работ по углублению Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) — однако, как заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, причиной обмеления является изменение климата.

