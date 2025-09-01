Сийярто: Венгрия в 2025-м получила от РФ более пяти миллиардов кубометров газа

С начала 2025 года Венгрия получила от России более пяти миллиардов кубометров газа. Об этом заявил глава МИД европейской страны Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

По словам чиновника, к концу года будет достигнут рекорд по поставкам российского топлива.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с января по август экспорт природного газа из России в Европу по газопроводу «Турецкий поток» вырос на 6,7 процента и достиг 11,5 миллиарда кубометров. Среднесуточная загрузка газопровода в европейском направлении в последний месяц лета составила 50,2 миллиона кубометров, на 5,5 процента выше показателей 2024-го.

Большая часть поставок через газопровод, проложенный по дну Черного моря, направлена в страны Центральной и Восточной Европы. В частности, через этот маршрут газ получают Сербия, Болгария и другие государства региона.

Ранее Сийярто выразил надежду на продолжение закупки российского топлива. По его словам, к концу года они могут составить около 8,5 миллиарда кубометров. Он также отметил бесперебойность поставок российской нефти, которые достигают пяти-шести миллионов тонн, что позволяет Венгрии сохранять те тарифы на коммунальные услуги, которых в Европе уже нет.