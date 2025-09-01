Силовые структуры
В России рассказали о поддержке экс-генерала Попова военнослужащими

Сотни российских военнослужащих в ходе судебных заседаний и письменно высказались в защиту бывшего генерала армии Ивана Попова, осужденного на пять лет колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

«Кроме того, Иван Попов продолжает получать письма из разных концов России. Это тысячи сообщений — люди не верят, что спасший Запорожье и отбивший контрнаступ [Вооруженных сил Украины] ВСУ человек мог "освоить" 133 миллиона государственных денег», — говорится в статье.

По данным телеканала, сейчас бывший офицер поддерживает физическую форму и рвется на фронт, но ближайшие один-два месяца ситуация будет неопределенной. Адвокат Сергей Буйновский заявил, что защита Попова собирается подать кассационную жалобу на приговор суда.

В конце августа бывший командующий 58-й армией Иван Попов назвал условие, при котором может принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что не видит себя в зоне боевых действий в качестве рядового солдата и пойдет на фронт исключительно в статусе военачальника, для чего ему сначала нужно будет полностью реабилитироваться.

Попова задержали весной 2024 года и обвинили в причастности к хищению более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для защиты территории Запорожской области. В апреле 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд признал его виновным по статьям об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге и приговорил к пяти годам лишения свободы.

