В России рассказали о влиянии санкций против Индии на мировые цены

Депутат Говырин: Внезапного ценового шока от санкций против Индии не будет

При ближайшем рассмотрении экономическая картина из-за введения санкций против поставок нефти и газа из Индии оказывается куда менее драматичной, чем это кажется. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Ранее сообщалось, что власти США обратились к руководству Евросоюза (ЕС) с просьбой ввести в отношении Индии аналогичные американским пошлины за связи страны с Россией. Усиление давления со стороны европейских стран, на что рассчитывают в Вашингтоне, включает в себя полное прекращение поставок нефти и газа.

Депутат отметил, что остатки поставок газа в Европу приходятся в основном на СПГ и отдельные трубопроводные маршруты, которые технически могут быть заменены за счет американского и катарского сжиженного газа. Рынок учел этот тренд заранее: инфраструктура СПГ в Европе расширяется, а газовые хранилища традиционно заполняются на уровне выше 85–90 процентов к отопительному сезону, добавил он.

«Поэтому внезапного ценового шока в случае усиления ограничений ожидать не приходится — колебания будут, но они останутся в диапазоне, с которым европейские экономики уже научились работать. Что касается Индии, то ее роль для европейского рынка выражалась прежде всего в поставках нефтепродуктов — дизеля и авиакеросина, произведенных из российской нефти», — объяснил Говырин.

Он указал, что если Европа присоединится к тарифам на индийские товары, эффект для европейских цен будет ограниченным. В таком случае Индия может перенаправить продукцию в Азию и Африку, а европейский рынок компенсирует дефицит за счет поставщиков с Ближнего Востока и из США, при этом временные колебания возможны, но долгосрочного дефицита не ожидается, уточнил Говырин.

С экономической точки зрения для цен на энергоресурсы последствия вряд ли окажутся катастрофическими. Алексей Говырин Депутат

«Европа уже давно движется к минимизации зависимости от российского газа и нефти, Индия способна перестроить экспортные потоки, а Россия научилась перераспределять поставки в другие регионы. Энергетический рынок останется чувствительным к политике, но его базовые механизмы устойчивости в отношении подобных сценариев уже выработаны», — заключил парламентарий.

Ранее официальный представитель индийского МИДа Рандхира Джайсвала охарактеризовал действия Вашингтона как несправедливые и неоправданные. По данным источников Reuters, после провала переговоров Индия, напротив, решила нарастить закупки нефти в России.

