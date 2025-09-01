В России спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки

Аналитик Бархота: ЦБ может снизить ключевую ставку в сентябре до 16 процентов

По итогам сентябрьского заседания совет директоров Центробанка (ЦБ) России может продолжить взятый летом курс на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП). Такой прогноз дал аналитик финансового рынка Андрей Бархота, его слова приводит RTVI.

Эксперт не исключил вариант, при котором руководство российского регулятора примет решение снизить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с нынешних 18 до 16 процентов годовых. Этот сценарий, по его словам, выглядит «крайне реалистичным».

Подтолкнуть ЦБ к резкому ослаблению ДКП, добавил Бархота, может охладившийся в достаточной мере потребительский сектор кредитования. Годовая динамика в этом сегменте находится в отрицательной зоне. Еще одним фактором может выступить продолжающееся замедление роста потребительских цен в стране. Если в ближайшее время не снизить ключевую ставку, предупредил эксперт, российская экономика может столкнуться со «слишком глубокой» рецессией.

Руководство ЦБ ранее неоднократно снижало ключевую ставку: сначала с рекордного 21 процента до 20, а в конце июля — еще на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Главным условием для дальнейшего ослабления ДКП в регуляторе называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевому таргету, установленному на уровне четырех процентов. К 25 августа инфляция в России, по оценке Росстата, составила 8,46 процента в годовом выражении. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ намечено на 12 сентября.