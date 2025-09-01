Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:31, 1 сентября 2025Экономика

В России спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки

Аналитик Бархота: ЦБ может снизить ключевую ставку в сентябре до 16 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

По итогам сентябрьского заседания совет директоров Центробанка (ЦБ) России может продолжить взятый летом курс на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП). Такой прогноз дал аналитик финансового рынка Андрей Бархота, его слова приводит RTVI.

Эксперт не исключил вариант, при котором руководство российского регулятора примет решение снизить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с нынешних 18 до 16 процентов годовых. Этот сценарий, по его словам, выглядит «крайне реалистичным».

Материалы по теме:
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
25 июля 2025
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025

Подтолкнуть ЦБ к резкому ослаблению ДКП, добавил Бархота, может охладившийся в достаточной мере потребительский сектор кредитования. Годовая динамика в этом сегменте находится в отрицательной зоне. Еще одним фактором может выступить продолжающееся замедление роста потребительских цен в стране. Если в ближайшее время не снизить ключевую ставку, предупредил эксперт, российская экономика может столкнуться со «слишком глубокой» рецессией.

Руководство ЦБ ранее неоднократно снижало ключевую ставку: сначала с рекордного 21 процента до 20, а в конце июля — еще на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Главным условием для дальнейшего ослабления ДКП в регуляторе называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевому таргету, установленному на уровне четырех процентов. К 25 августа инфляция в России, по оценке Росстата, составила 8,46 процента в годовом выражении. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ намечено на 12 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В СССР за такое расстреляли бы». В России предложили ужесточить отбор контрактников на СВО. Причиной назвали мошенничество

    Названы правила защиты от смертельно опасной мышиной лихорадки

    Подростки массово разрезали рты ради улыбки Джокера

    В России спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки

    Военную операцию США замаскировали поиском «Титаника»

    Малышева призвала перенять опыт наказания безответственных россиян

    В священника выстрелили во время установки креста в российском регионе

    Дмитриев объяснил негативные публикации о саммите ШОС

    Покупатели жилья в Москве бросились скупать один вид квартир

    В России анонсировали рост дефицита федерального бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости