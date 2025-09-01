Ценности
В ЦУМе начали продавать школьные рюкзаки за 153 тысячи рублей

В ЦУМе начали продавать школьные рюкзаки бренда Gucci за 153 тысячи рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать школьные рюкзаки за 153 тысячи рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Речь идет о детском рюкзаке люксового итальянского бренда Gucci, изготовленном из непромокаемого нейлона и оформленном гладкой лакированной кожей. Аксессуар, выполненный в желтых, синих и красных цветах, затягивается сверху кулиской.

«В основное отделение поместятся альбом формата А4, бутылка воды и сменная пара обуви, а в объемных внешних карманах удобно хранить ключи и смартфон», — гласит описание изделия на сайте универмага.

В июле сообщалось, что россиянам предложили купить топы в виде мешков для обуви за 164 тысячи рублей.

    Все новости