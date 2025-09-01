Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:27, 1 сентября 2025Россия

В Тюмени рассказали о «принимающих ислам русских девочках» в ответ на вопрос о мигрантах

В Тюмени прокомментировали фото чиновницы с семьей в хиджабах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gabdrakipova Dilyara / Shutterstock / Fotodom

В Тюмени прокомментировали фотографию местной чиновницы, предположительно, с семьей мигрантов. Об ответе городской администрации на вопрос журналистов рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и главред «Регнума» Марина Ахмедова в Telegram.

В конце августа в сеть попало фото директора департамента имущественных отношений Тюмени Ольги Федоренко с семьей, которой была оказана помощь перед Днем знаний. На снимке чиновница запечатлена вместе с многодетной матерью и ее семерыми детьми. Головы всех дочерей, как и самой матери, покрыты хиджабами, на футболке одного из сыновей — надпись «Ислам».

Узнавшая о недовольстве некоторых местных жителей фотографией Ахмедова дала задание сотрудникам «Регнума» связаться с городскими властями. Ответ им предоставила пресс-секретарь городской администрации Гульнара Сидоркина. Она заявила, что члены семьи, о которой идет речь, граждане России. Затем чиновница поделилась личным наблюдением, которое дословно приводит Ахмедова.

Я вам больше могу сказать: у меня самой есть знакомые, русские девочки, которые выходили замуж и принимали решение покрыться, принять ислам. Их мигрантами, что ли, теперь называть?

Гульнара Сидоркинаруководитель пресс-службы администрации города Тюмени

Ахмедова сочла такой ответ показательным. «А, ну если так администрация Тюмени отвечает, то все вопросы к ней снимаются», — написала она.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе Мухаммад стало самым популярным мужским именем со значительным отрывом от ставшего вторым по встречаемости у новорожденных имени Михаил. Самым популярным в регионе женским именем оказалась Амина – его носила мать исламского пророка Мухаммеда. Коллега Марины Ахмедовой по СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что регион уже представляет собой этнический анклав.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры оценили внезапное появление Януковича

    Зеленский назвал один из главных компонентов гарантий безопасности для Украины

    Раскрыты ожидания россиян по ипотеке

    Глава Евросовета признал связь Украины со сделкой по пошлинам ЕС и США

    Уехавший из России комик не захотел жить в США

    В Петербурге появится официальный реестр ресторанов

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в бюстгальтере

    Возможности робота с турелью «Курьер» показали на видео

    На европейском курорте британский турист ушел под воду на глазах у друзей

    Одна разновидность трусов оказалась опасна для женского здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости