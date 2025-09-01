В Тюмени рассказали о «принимающих ислам русских девочках» в ответ на вопрос о мигрантах

В Тюмени прокомментировали фото чиновницы с семьей в хиджабах

В Тюмени прокомментировали фотографию местной чиновницы, предположительно, с семьей мигрантов. Об ответе городской администрации на вопрос журналистов рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и главред «Регнума» Марина Ахмедова в Telegram.

В конце августа в сеть попало фото директора департамента имущественных отношений Тюмени Ольги Федоренко с семьей, которой была оказана помощь перед Днем знаний. На снимке чиновница запечатлена вместе с многодетной матерью и ее семерыми детьми. Головы всех дочерей, как и самой матери, покрыты хиджабами, на футболке одного из сыновей — надпись «Ислам».

Узнавшая о недовольстве некоторых местных жителей фотографией Ахмедова дала задание сотрудникам «Регнума» связаться с городскими властями. Ответ им предоставила пресс-секретарь городской администрации Гульнара Сидоркина. Она заявила, что члены семьи, о которой идет речь, граждане России. Затем чиновница поделилась личным наблюдением, которое дословно приводит Ахмедова.

Я вам больше могу сказать: у меня самой есть знакомые, русские девочки, которые выходили замуж и принимали решение покрыться, принять ислам. Их мигрантами, что ли, теперь называть? Гульнара Сидоркина руководитель пресс-службы администрации города Тюмени

Ахмедова сочла такой ответ показательным. «А, ну если так администрация Тюмени отвечает, то все вопросы к ней снимаются», — написала она.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе Мухаммад стало самым популярным мужским именем со значительным отрывом от ставшего вторым по встречаемости у новорожденных имени Михаил. Самым популярным в регионе женским именем оказалась Амина – его носила мать исламского пророка Мухаммеда. Коллега Марины Ахмедовой по СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что регион уже представляет собой этнический анклав.