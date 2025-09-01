Мир
00:13, 2 сентября 2025Мир

В Венгрии заявили о подготовке Киевом нового удара по нефтепроводу «Дружба»

Венгерский депутат Менцер: Киев готовит новый удар по нефтепроводу «Дружба»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Киев готовит новый удар по нефтепроводу «Дружба», о чем свидетельствует риторика провластных украинских СМИ, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Он прикрепил к посту фрагмент выступления украинского журналиста Сергея Сидоренко, который заявил, что после восстановления нефтепровода Киев захочет снова его остановить.

«Украинский президент Владимир Зеленский готовит очередную атаку на нефтепровод "Дружба". Слова ручного журналиста Зеленского Сергея Сидоренко понятны: они готовятся к очередному "удару"», — предположил депутат.

Ранее Венгрия пригрозила Украине катастрофическими трудностями после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба». Венгерские власти могли бы остановить поставки электроэнергии на украинскую территорию, указал министр иностранных дел страны Петер Сияйрто.

