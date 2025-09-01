Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:31, 1 сентября 2025Забота о себе

Врач оценил эффективность яблок для снижения уровня холестерина

Кардиолог Чико: Яблоки незначительно снижают уровень холестерина
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elizabeth Wirth / Shutterstock / Fotodom

Профессор, врач сердечно-сосудистой медицины Тим Чико усомнился в том, что регулярное употребление яблок способно существенно повлиять на уровень холестерина. Пользу этих фруктов для здоровья сосудов он оценил в беседе с HuffPost.

Чико рассказал, что некоторые исследования подтверждают, что регулярное употребление яблок снижает уровень плохого холестерина примерно на четыре процента. Однако, по его словам, эффективность этого продукта является незначительной по сравнению с лекарственными препаратами. «Трудно сказать, могут ли яблоки предотвратить сердечно-сосудистые заболевания или инсульт», — уточнил кардиолог.

По его словам, в настоящее время с уверенностью можно сказать лишь то, что людям, которым уже необходимы статины, яблоки точно не помогут. Тем не менее Чико признал, что насыщенная растительными продуктами диета полезна для профилактики болезней сердца и онкологических заболеваний.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Ранее кардиолог Роберто Яно посоветовал людям с заболеваниями сердца отказаться от ветчины, кетчупа, соевого соуса, фастфуда и ряда других продуктов. По его словам, пища с высоким содержанием натрия ухудшает течение заболевания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ввели новые ограничения для дачников. Какие действия теперь запрещено проводить с недвижимостью?

    Печник предотвратил взрыв в доме советского генерала в деревне

    Мантуров пообещал не оставить в беде работников российского автопрома

    Выявлена неожиданная связь брака и психических расстройств

    Россиянам предсказали время начала сильной магнитной бури

    Раскрыты подробности о помогавшем устроить диверсию на родине россиянине

    В российском регионе странное поведение водителя грузовика помогло раскрыть преступление

    На Украине нашли подозреваемого в убийстве Парубия

    Дочь Даны Борисовой показала фигуру в бикини после пластики

    Российский вице-премьер высказался о сотрудничестве с Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости