Врачи на курорте Европы отказались помогать больной туристке из-за ее национальности

Туристка обвинила отказавших ей в помощи врачей на испанском Тенерифе в расизме
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: @kayholsav1 / TikTok

Британская туристка обвинила отказавших ей в помощи врачей на испанском острове Тенерифе в расизме. На ее ролик в TikTok обратила внимание газета The Mirror.

Путешественница заселилась в отель на курорте Европы вечером 29 августа, где съела на ужин салат. После этого она вызвала врача в номер гостиницы из-за расстройства желудка, что стоило ей 100 евро. Доктор заявил девушке, что ее могут госпитализировать только через два дня, если ее состояние останется прежним.

Через некоторое время больная самостоятельно обратилась в три местные больницы, где ей просто выписывали антибиотики и отправляли обратно в отель. Туристка в видео заявила, что ей не стали помогать из-за ее национальности.

«Проблема была не только в языковом барьере, они были невероятно пренебрежительны и, честно говоря, казались довольно расистскими. Было ощущение, что они просто не хотят помогать», — пожаловалась девушка.

Ранее мужчина отравился и не выжил после того, как съел блюдо со шведского стола в отеле по системе «все включено» на Канарских островах. Причиной стала недожаренная курица.

