Мужчина съел блюдо в отеле на Канарах и не выжил

На Канарских островах турист съел недожаренную курицу в отеле и не выжил
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Мужчина отравился и не выжил после того, как съел блюдо со «шведского стола» в отеле по системе «все включено» на Канарских островах. Причиной стала недожаренная курица, пишет газета Manchester Evening News.

Инцидент произошел на острове Фуэртевентура. Семидесятилетний британский турист Лесли Грин отмечал на курорте свой юбилей с семьей. В ресторане четырехзвездочного отеля был организован «шведский стол».

На второй неделе отдыха мужчина резко почувствовал себя плохо, после чего его госпитализировали в местную больницу с отравлением. Медики боролись за его жизнь четыре недели, но безуспешно. Расследование показало, что Лесли не смогли спасти из-за осложнений сальмонеллеза.

Его супруга Джули рассказала Manchester Evening News, что на протяжении всего отдыха они питались исключительно в ресторане отеля. В один из дней они с мужем заметили, что курица в их порциях пасты карбонара была недожаренной.

Также Джули пожаловалась на то, что сотрудники гостиницы не мыли руки, а свежеприготовленную еду могли смешать с той, что уже стояла на раздаче.

Ранее туристка пыталась исцелить себя с помощью чая с грибами на ретрите, но не выжила. Она отправилась в центр австралийский центр альтернативной медицины. После употребления чая с грибами ей стало плохо, но прибывшие через некоторое время медики не смогли ее реанимировать.

