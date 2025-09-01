Выжженные российскими войсками позиции ВСУ в Херсоне попали на видео

Российские войска выжгли позицию ВСУ в Херсоне на берегу Днепра

Российские войска выжгли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил Telegram-канал «Подполье Херсона», показав соответствующее видео.

Как отметили авторы публикации, позиции украинских войск на правом берегу Днепра горят ежедневно. В частности, по их словам, был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ у береговой линии. Отмечается, что в результате точного артиллерийского удара произошла детонация боеприпасов, после которой сооружение выгорело полностью.

На попавших в сеть кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб черного дыма. Судя по видео, удар был нанесен по району Корабел в Херсоне.

В августе украинские власти объявили эвакуацию из района Корабел после атак российских военных по мосту, соединяющему его с карантинным островом. Как заявлял губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, атаки на мост могут стать подготовкой к битве за город.