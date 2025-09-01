Захарова иронично оценила решение Литвы о восстановлении болот

Захарова с иронией оценила решение Литвы о воссоздании болот для защиты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Литвы о воссоздании осушенных болот для «защиты» на границе с Белоруссией. Теперь там неспокойно из-за планов главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, польского премьер-министра Дональда Туска и директора литовского фонда, заявила дипломат в своем Telegram-канале.

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (Урсула фон дер Ляйен), Туск и Забляукис (директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис) решают, как ее модернизировать», — отметила она.

Ранее директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис заявил, что в Литве захотели восстановить осушенные в прошлом болота на границе с Белоруссией. Он объяснил, что страна задумалась об этом на фоне общих мер по усилению безопасности.

В свою очередь, сенатор Григорий Карасин с иронией отреагировал на идею Литвы. По его словам, пока в мире предпринимаются усилия по урегулированию конфликта, кто-то рассуждает о заболачивании приграничных с соседями районов страны.