00:52, 1 сентября 2025Бывший СССР

Захарова иронично оценила решение Литвы о восстановлении болот

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Литвы о воссоздании осушенных болот для «защиты» на границе с Белоруссией. Теперь там неспокойно из-за планов главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, польского премьер-министра Дональда Туска и директора литовского фонда, заявила дипломат в своем Telegram-канале.

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (Урсула фон дер Ляйен), Туск и Забляукис (директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис) решают, как ее модернизировать», — отметила она.

Ранее директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис заявил, что в Литве захотели восстановить осушенные в прошлом болота на границе с Белоруссией. Он объяснил, что страна задумалась об этом на фоне общих мер по усилению безопасности.

В свою очередь, сенатор Григорий Карасин с иронией отреагировал на идею Литвы. По его словам, пока в мире предпринимаются усилия по урегулированию конфликта, кто-то рассуждает о заболачивании приграничных с соседями районов страны.

