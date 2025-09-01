Reuters: В Афганистане землетрясение унесло жизни более полутысячи человек

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло на несколько сотен — теперь их насчитывается более полутысячи. Последние данные приводит Reuters со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Афганистана муфтия Абдулу Матина Кани.

По сведениям агентства, природный катаклизм унес жизни 622 человек. Ранены оказались еще более 1,3 тысячи местных жителей, им оказывают помощь.

Землетрясение произошло ночью. Подземные толчки были зафиксированы в 30 километрах от города Джелалабад на границе с Пакистаном, очаг залегал на глубине 8 километров. Его магнитуда достигла 6, а разрушения охватили округа Нургал, Чапа-Дара Ватапур, Маноги и Соккай. Впоследствии произошло два афтершока силой 5,2 и 4,7. Землетрясение стало для Афганистана мощнейшим за последние два года.

Ранее сейсмические толчки зафиксировали в американском штате Невада. Магнитуда землетрясения составила 5,3. Оно произошло в 95 километрах от города Элко с населением 21 тысяча человек.