10:16, 2 сентября 2025Ценности

42-летняя звезда «Универа» в откровенном наряде снялась на яхте

Российская актриса Наталья Рудова в откровенном наряде снялась на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова в откровенном наряде снялась на яхте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» предстала на размещенном снимке в комплекте, состоящем из бюстгальтера и мини-юбки.

При этом артистка похвасталась плоским животом. Кроме того, она распустила длинные светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в августе Рудова показала фигуру в ярком бикини. Актриса позировала на размещенном кадре, стоя на пляже у лодки.

