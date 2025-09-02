42-летняя звезда «Универа» в откровенном наряде снялась на яхте

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова в откровенном наряде снялась на яхте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» предстала на размещенном снимке в комплекте, состоящем из бюстгальтера и мини-юбки.

При этом артистка похвасталась плоским животом. Кроме того, она распустила длинные светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в августе Рудова показала фигуру в ярком бикини. Актриса позировала на размещенном кадре, стоя на пляже у лодки.