Уникальный гаджет Apple признали устаревшим

Apple признала устаревшим 11-дюймовый ноутбук MacBook Air
Фото: Stephen Lam / Reuters

Корпорация Apple признала устаревшим 11-дюймовый MacBook Air. На это обратило внимание профильное издание MacRumors.

Журналисты заметили, что в конце лета компания обновила список устаревших устройств. Так, в него попал MacBook Air с 11-дюймовым экраном, вышедший в 2015 году. Гаджет считается в своем роде уникальным: Apple больше не выпускала ультрабуков с экраном на 11 дюймов. В настоящий момент компания производит и продает компьютеры MacBook Air с диагональю 13 и 15 дюймов.

Авторы отметили, что признанный устаревшим ноутбук был представлен в октябре 2016 года — сразу после того, как американская корпорация анонсировала выход MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar. В материале говорится, что 11-дюймовый девайс продержался очень долго. Судя по тому, что его признали устаревшим только сейчас, модель была в продаже как минимум до 2018 года.

Также Apple поместила в список устаревших продуктов MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, вышедший в 2015 году. В список попал и 15-дюймовый MacBook Pro, который появился в 2017 году.

В конце августа корпорация Apple заблокировала популярный торрент-трекер iTorrent на iPhone. Аккаунт разработчика и саму программу удалили из альтернативного магазина AltStore PAL.

