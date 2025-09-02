Обнаружен крупнейший клад бронзового века

В Германии археологи нашли разбитый на четыре части меч бронзового века

Археологи обнаружили крупнейший клад бронзового века в Саксонии, Германия. Об этом сообщает Heritage Daily.

Еще в 1900 году местные дети сделали возле города Герлиц, в пригороде Кляйн Нойндорф первые находки — три бронзовых кинжала. В 2025 году доктор Яспер фон Рихтгофен, директор Герлицких коллекций, организовал на месте раскопки совместно с Государственным управлением археологии Саксонии. В ходе работ специалисты обнаружили 310 предметов IX века до нашей эры. Среди найденных артефактов — инструменты, оружие, украшения, элементы одежды и металлические слитки. Последние были извлечены в составе почвенного блока для микрораскопок в лабораторных условиях.

Самые многочисленные находки — это оружие. Было найдено 136 серпов, 50 топоров, а также меч, намеренно разбитый на четыре части древними владельцами. При сборке оружие достигает всего 44 сантиметров в длину, навершие сделано из двух бронзовых пластин, охватывающих костяной диск. Ученые считают, что меч привезли из южной Германии, что свидетельствует о торговых связях в Центральной Европе в позднем бронзовом веке. Каждый этап раскопок документировался с помощью фотограмметрии, позволяя создать точную 3D-модель, сохраняющую первоначальное расположение предметов.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Ее кисти и левая нога были отделены от тела, эксперты также зафиксировали переломы черепа и следы порезов на костях рук.