Авиакомпания поселила в одном номере пассажирку и пытавшегося изнасиловать ее мужчину

Мужчина попытался изнасиловать попутчицу после отмены авиарейса в Европе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел 31 мая, однако подробности появились во время рассмотрения дела в суде в августе. 30-летняя пассажирка авиакомпании TAP Air Portugal планировала отправиться в Лиссабон из Парижа, однако ее рейс был отменен. Авиаперевозчик предоставил клиентам компании номера в отелях, но количество одноместных комнат было ограничено, и женщину поселили с двумя попутчиками — немкой и бразильцем.

Пассажирка сообщила, что ночью туристка из Германии вышла из комнаты и не ночевала с ними. «А я проснулась от того, что на мне лежал голый мужчина. Он целовал мою шею, прижимал меня к кровати и пытался изнасиловать», — рассказала потерпевшая, добавив, что закричала и успела защититься, а мужчина выбежал за дверь.

После этого женщина подала иск против авиакомпании. При этом TAP не принесла извинений, а предложила пассажирке денежную компенсацию в размере 409 фунтов стерлингов (44,1 тысячи рублей), а после увеличила предложение до 682 фунтов стерлингов (73,6 тысячи). Пострадавшая отказалась от денег. Судебное разбирательство продолжается.

