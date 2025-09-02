Биржевые цены на бензин в России приблизились к рекорду

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже вернулась к рекордному уровню

По итогам торгов на Петербургской бирже во вторник, 2 сентября, стоимость бензина продолжила рост, а отдельно марка Аи-95 с поставками на европейской части России дошла до уровня 81 566 рублей за тонну, что стало вторым в истории результатом. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,92 процента, до 70 117 рублей за тонну, что на 2,5 тысячи дешевле, чем две недели назад. На территории Урала и Сибири Аи-92 вырос в цене на 1,25 процента, до 71 064 рублей, а Аи-95 — на 1,06 процента, до 79 107 рублей.

Хуже всего ситуация с бензином Аи-92 обстоит в регионе Сибирь и Дальний Восток, где его стоимость поднялась до 75 552 рублей. Бензин Аи-95 там подорожал до 79 462 рублей за тонну.

В августе биржевые цены на бензин неоднократно обновляли исторические максимумы, однако после новости о совещании в правительстве с участием глав крупнейших нефтяных компаний топливо начало резко дешеветь. Эффект от встречи растянулся на несколько торговых сессий, после чего цены почти полностью отыграли свое падение.

Одновременно стало прибавлять в цене дизельное топливо. На европейской части России его стоимость дошла до 61 482 рубля за тонну, что стало вторым результатом с начала года.

Ранее Петербургская биржа сообщила, что объем продаж бензина в минувшем августе сократился на 4,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 877 тысяч тонн. Такой результат достигнут на фоне полного запрета экспорта бензина, введенного правительством с 1 августа и уже распространенного на сентябрь.

В правительстве и администрации президента указывают, что ситуация находится под контролем, а угрозы дефицита топлива нет. Вместе с тем эксперты отмечают, что одной из причин роста цен стало возобновление ударов беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), что приводит к сокращению выпуска.