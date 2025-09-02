РИА Новости: В Сумской области пропали почти 250 военных ВСУ

Более двухсот военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в Сумской области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Почти 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в Сумской области. Такие цифры приводят родственники военнослужащих бригады», — указал собеседник агентства.

По его словам, такая цифра сложилась в результате анализа публикаций в тематических группах по поиску пропавших без вести. Представитель российских силовых структур уточнил, что реальная цифра должна быть намного больше.

Ранее стало известно, что родственники бойцов ВСУ обвиняют командование 158-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ в использовании военнослужащих как живого щита в боях в Сумской области. По мнению родных, украинское командование бросило личный состав на убой в Сумской области, в то время как «элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена».