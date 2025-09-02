Путешествия
Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной на пике Победы

Телеведущая Боня показала снятую с дрона палатку альпинистки Наговициной
Алина Черненко

Блогерша и телеведущая Виктория Боня показала снятую с дрона палатку российской альпинистки Натальи Наговициной, которая сломала ногу на пике Победы 12 августа. Кадры опубликованы в ее Telegram-канале.

«Нам удалось запустить дрон, сегодня, 2 сентября, на пик Победы. Наталья Наговицына упокоилась с миром», — написала телеведущая.

Боня уточнила, что дрон с камерой запустили с высоты 4,5 тысячи метров. Она специально попросила оператора подольше покружить над палаткой, чтобы лучше изучить обстановку.

«Мы сделали все, чтобы наше сердце успокоилось, чтобы мы точно понимали, что мы не оставили человека там без проверки», — добавила блогерша, поблагодарив за помощь в организации запуска дрона Министерство обороны Киргизии.

1 сентября Боня, которая сама является опытной альпинисткой, сообщила, что ей удалось добиться от властей Киргизии вертолета для запуска спасательного дрона с необходимой высоты. Она обратилась к подписчикам своего Telegram-канала с просьбой молиться.

