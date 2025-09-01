Путешествия
Боня запустит дрон к альпинистке Наговициной

Телеведущая Боня заявила о намерении запустить дрон к альпинистке Наговициной
Алина Черненко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила о намерении запустить дрон к альпинистке Наталье Наговициной, которая с 12 августа находится на пике Победы. Об этом сообщает Super.ru.

Боня, которая сама является опытной альпинисткой, сообщила, что ей удалось добиться от властей Киргизии вертолета для запуска спасательного дрона с необходимой высоты. Таким образом, специалистам удастся осмотреть с воздуха место и дать точный ответ, жива Наговицына или нет. Уточняется, что вылет дрона запланирован на вторник, 2 сентября.

В своем Telegram-канале телеведущая обратилась к подписчикам с просьбой молиться и пообещала рассказать позже все подробности.

Ранее Боня призвала дать шанс застрявшей на пике Победы российской альпинистке. По ее мнению, Наговицина все еще может быть жива.

