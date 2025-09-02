Британский аналитический центр стал нежелательным в России

ГП РФ признала нежелательным аналитический центр Royal United Services Institute

Генеральная прокуратура (ГП) России признала нежелательным старейший британский аналитический центр The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В ГП рассказали, что участники центра регулярно проводят тренинги и семинары, на которых обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения войны, развитие новых видов вооружений. Они также публикуют статьи, в которых заявляют о желании Москвы аннексировать Европу и российских вмешательствах в выборы других стран.

RUSI существует в Великобритании с 1831 года и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, занимающийся исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Его финансируют власти Великобритании, Еврокомиссия и ряд других организаций.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России швейцарской организации International Baccalaureate.

