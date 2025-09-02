Британский аналитический центр стал нежелательным в России

Генеральная прокуратура (ГП) России признала нежелательным старейший британский аналитический центр The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.
В ГП рассказали, что участники центра регулярно проводят тренинги и семинары, на которых обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения войны, развитие новых видов вооружений. Они также публикуют статьи, в которых заявляют о желании Москвы аннексировать Европу и российских вмешательствах в выборы других стран.
RUSI существует в Великобритании с 1831 года и позиционирует себя как старейший независимый аналитический центр, занимающийся исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Его финансируют власти Великобритании, Еврокомиссия и ряд других организаций.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России швейцарской организации International Baccalaureate.