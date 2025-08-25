Силовые структуры
В России признали нежелательной швейцарскую организацию по бакалавриату

ГП РФ признала нежелательной швейцарскую организацию International Baccalaureate
Любовь Ширижик
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральная прокуратура (ГП) РФ признала нежелательной деятельность на территории России швейцарской организации International Baccalaureate. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что под видом международных образовательных программ представители организации из Швейцарии реализуют русофобские проекты и навязывают российской молодежи нетрадиционные ценности.

International Baccalaureate была создана с целью реализации международных общеобразовательных программ, которые позволяют выпускникам поступать в пять тысяч университетов по всему миру, в том числе в США, Канаде, Австралии, Великобритании.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны неправительственной организации Demokrati-JA e.V (DJA) из Германии.

