В России признали нежелательной швейцарскую организацию по бакалавриату

ГП РФ признала нежелательной швейцарскую организацию International Baccalaureate

Генеральная прокуратура (ГП) РФ признала нежелательной деятельность на территории России швейцарской организации International Baccalaureate. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что под видом международных образовательных программ представители организации из Швейцарии реализуют русофобские проекты и навязывают российской молодежи нетрадиционные ценности.

International Baccalaureate была создана с целью реализации международных общеобразовательных программ, которые позволяют выпускникам поступать в пять тысяч университетов по всему миру, в том числе в США, Канаде, Австралии, Великобритании.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны неправительственной организации Demokrati-JA e.V (DJA) из Германии.