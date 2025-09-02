Наука и техника
Microsoft ответила на обвинения о ломающей компьютеры Windows

The Verge: Microsoft не нашла подтверждений сообщениям о ломающей SSD Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Richard B. Levine / imago stock&people / Globallookpress.com

В корпорации Microsoft заявили, что обновление Windows не могло привести к поломке SSD-накопителей. На это обратило внимание издание The Verge.

Сообщения о том, что обновление Windows 11 начало выводить из строя SSD, появились в конце августа в соцсетях. Японские пользователи компьютеров жаловались, что проблемы возникли после выхода апдейта KB5063878. Спустя несколько недель специалисты Microsoft ответили, что провели проверку и не нашли подтверждения сообщениям. «Как всегда, мы продолжаем следить за отзывами после выпуска каждого обновления Windows», — заключили в компании.

Также обновления KB5063878 и KB5062660 проверили специалисты фирмы Phison. 27 августа они заявили, что запустили 2200 циклов тестирования компьютеров общей продолжительностью более 4500 часов и тоже не нашли подтверждений жалобам в соцсетях.

В материале The Verge говорится, что доказательств якобы распространенной проблемы Windows и SSD и правда было мало. Они предположили, что неполадки носили локальный характер и могли быть не связаны с обновлениями операционной системы (ОС).

В конце августа корпорация Microsoft объявила, что текстовый редактор Word будет автоматически сохранять все файлы пользователей. Новая функция вызвала неодобрение у многих пользователей ОС.

