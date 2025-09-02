Бывшая республика СССР захотела привлечь китайцев к строительству подземных хранилищ газа

Узбекистан захотел привлечь китайскую CNPC к строительству хранилищ газа

Узбекистан захотел привлечь китайскую China National Petroleum Corporation (CNPC) к строительству подземных хранилищ природного газа (ПХГ) и модернизации нефтегазовой инфраструктуры. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента бывшей республики СССР Шавката Мирзиеева сообщает РИА Новости.

Во вторник глава государства в ходе визита в Китай встретился с председателем совета директоров CNPC Дай Хоуляном.

«Были рассмотрены планы расширения портфеля инвестиционного сотрудничества с китайской компанией и продвижения проектов строительства подземных хранилищ природного газа, модернизации инфраструктуры, внедрения современных метрологических стандартов и инновационных решений», — отметили в пресс-службе.

Ранее CNPC в рамках совместного предприятия с «Узбекнефтегаз» построила участок газопровода Центральная Азия—Китай. Компания также участвует в разработке Мингбулакского нефтяного месторождения на востоке страны и осваивает газоконденсатные месторождения. Инвестиции компании в экономику государства превысили пять миллиардов долларов.

Узбекистан в июне 2023 года заключил соглашение на покупку российского газа. До этого момента страна производила топливо самостоятельно, после чего экспортировал его в Китай и Россию. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, компания планирует подписать пятнадцатилетние договоры на транзит газа с Узбекистаном. Для увеличения прокачки с 9 до 32 миллионов кубометров в сутки планируют модернизировать магистральную систему — на эти мероприятия с 2024 по 2030 год выделят порядка 500 миллионов долларов.

