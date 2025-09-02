Четырехлетняя девочка едва не задохнулась в пене в отеле Сочи

Четырехлетняя девочка едва не задохнулась под большим слоем пены на вечеринке в аквапарке отеля Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что мероприятие проходило в отеле «Акваград» в выходные 30 и 31 августа. Жительница Краснодара, которая отдыхала там с дочерью, рассказала, что поток пены за считанные минуты накрыл детей с головой. Несмотря на то, что ее уровень превышал рост малышей, организаторы не выключили аппарат. При этом никаких возрастных ограничений у пенной вечеринки не было, пишет издание.

Женщина уверяет, что не смогла найти дочь в густой пене и была вынуждена просить сотрудников аквапарка приглушить музыку и позвать девочку с помощью микрофона. Только после этого матери удалось обнаружить ребенка, который был на грани кислородного голодания. Девочке приходилось глотать пену, чтобы добраться до воздуха.

В источнике также говорится, что россиянка сразу же обратилась к администратору и врачу отеля, но те не смогли помочь пострадавшей, так как им не был известен состав пены. В итоге женщине пришлось самостоятельно покупать лекарства и давать их дочери, после чего ее состояние улучшилось.

Отдыхающая написала претензию с просьбой провести проверку в отеле и получить денежную компенсацию. Ей обещали дать ответ, но пока обратной связи она не получила.

