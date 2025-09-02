Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:13, 2 сентября 2025Путешествия

Четырехлетняя девочка едва не задохнулась в пене в отеле Сочи

Shot: Четырехлетняя девочка едва не задохнулась в пене в аквапарке отеля Сочи
Алина Черненко

Фото: Vera Larina / Shutterstock / Fotodom

Четырехлетняя девочка едва не задохнулась под большим слоем пены на вечеринке в аквапарке отеля Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что мероприятие проходило в отеле «Акваград» в выходные 30 и 31 августа. Жительница Краснодара, которая отдыхала там с дочерью, рассказала, что поток пены за считанные минуты накрыл детей с головой. Несмотря на то, что ее уровень превышал рост малышей, организаторы не выключили аппарат. При этом никаких возрастных ограничений у пенной вечеринки не было, пишет издание.

Материалы по теме:
«Под водой она оставалась 12 минут» Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
«Под водой она оставалась 12 минут»Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
10 сентября 2020
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала.Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
19 октября 2021

Женщина уверяет, что не смогла найти дочь в густой пене и была вынуждена просить сотрудников аквапарка приглушить музыку и позвать девочку с помощью микрофона. Только после этого матери удалось обнаружить ребенка, который был на грани кислородного голодания. Девочке приходилось глотать пену, чтобы добраться до воздуха.

В источнике также говорится, что россиянка сразу же обратилась к администратору и врачу отеля, но те не смогли помочь пострадавшей, так как им не был известен состав пены. В итоге женщине пришлось самостоятельно покупать лекарства и давать их дочери, после чего ее состояние улучшилось.

Отдыхающая написала претензию с просьбой провести проверку в отеле и получить денежную компенсацию. Ей обещали дать ответ, но пока обратной связи она не получила.

В августе в Москве 12-летняя девочка едва не утонула после погружения в открытый бассейн. Ее волосы затянуло в трубу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Моя месть украинской власти». Подозреваемый в расправе над Парубием объяснил свои мотивы и попросился в Россию

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    В России священники с мощами проклявшего СССР патриарха облили площадь Ленина святой водой

    В Госдуме призвали проверить страстные поцелуи Крида на концерте 12+

    Стало известно о новой схеме мошенничества

    Путин предложил Фицо остановить поставки газа на Украину

    Мантуров рассказал о проектах России и Китая в космосе

    Россиянам старше 40 лет дали спортивный совет

    Стала известна тема «захватывающего» заявления Трампа

    Россиянка выиграла 4,3 миллиона рублей в лотерее благодаря астрологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости